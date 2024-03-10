5645 رسالة غذائية مصدرة و1560 أخرى واردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 10 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 2 – 8 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كافة محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 2 منشأة لاشتراطات الهيئة (1 منشأة استوفت اشتراطات التأهيل، 1 منشأة استوفت اشتراطات الاعتماد).

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 73 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة ، وأصدرت الإدارة 3465 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1728 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5645 رسالة بنحو 270 ألف طن لعدد 1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 544 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 50 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 80 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 97 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وأسبانيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 164 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 920 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 785 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1560 رسالة بنحو 242 ألف طن لعدد 463 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 130 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 277 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتج و6 شركات و1 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي القاهرة والجيزة،

وتم تسجيل 4 صوامع لتخزين القمح بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وأسيوط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 11 شكوى وجاري فحص 24 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 840 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، سوهاج، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد، القليوبية، المنيا والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 25 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 6 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1647 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تم التنسيق مع إدارة الشكاوى، وتم تنفيذ 5 حملات على عدد 51 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها لاشتراطات سلامة الغذاء.

وتم تسجيل 604 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 371 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 174 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 25 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية، بور سعيد، الغربية، الشرقية، السويس، المنيا، أسيوط وأسوان، وتم استيفاء 5 منشآت تخزينية لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي، وتم إدراجها بالقائمة المعتمدة للهيئة.

فيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تم استيفاء عدد 1 مخزن ليصل إجمالي المنشآت التخزينية المستوفاة والخاصة بالتغذية المدرسية إلى 28 مخزنًا مدرج بالقائمة المعتمدة.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 16 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الاسماعيلية، الغربية، الشرقية، والمنوفية، وتم حصر 6 مراكز لتجميع الألبان في محافظتي المنيا والغربية.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 55 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة والأقصر، وتم تسجيل 4 مطاعم و 3 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 20 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الإسكندرية والجيزة، وتم تسجيل عدد 2 وحدة طعام بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 3 وحدات لاشتراطات الهيئة وتم إصدار شهادة مؤقتة لها.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 418 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة، وعدد 2 تظلم متعلقة بالأغذية الخاصة، 3 تظلمات لإدارة المصانع و 1 تظلم للإدارة العامة للصادرات بالهيئة.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 6 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تسجيل 5 من موردي الأسماك ومراكب وسفن الصيد خلال الأسبوع الماضي.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 6 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 60 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء، وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وشاركت الهيئة في معاينة واستلام مجزر منقباد بمحافظة أسيوط، والذي تم تطويره طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك في وجود اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، القليوبية، البحيرة والجيزة، وتم تسجيل 2 مصنع للمواد الملامسة للغذاء.