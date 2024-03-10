الأحد 10 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

لليوم التاسع على التوالي إقبال كبير من المواطنين على معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

معرض خير مزارعنا
معرض "خير مزارعنا لأهالينا"

لليوم التاسع على التوالي يشهد معرض خير مزارعنا لاهالينا إقبال كبير من المواطنين لشراء احتياجاتهم وسلع رمضان بأسعار مخفضة. 

خير مزارعنا لأهالينا 

وأكد سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف العام على المعارض والمنافذ بالوزارة ان ان المعرض متاح يوميا  للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتي العاشرة مساءا وحتي نهاية شهر رمضان الكريم. 

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مؤكد علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة المستمرة بضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية وان تكون ذات جودة عالية وطازجة مشددا على ثبات الاسعار لتخفيف العبء عن  كاهل المواطنين.
والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء احمد راشد محافظ الجيزة كانا قد افتتحا معرض خير مزارعنا لاهالينا  للسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان. 
وذلك بموقع الإدارة العامة للزراعات المحمية بالدقي امام نادى الصيد.

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