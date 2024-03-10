رئيس الادارة المركزية للجمارك تؤكد تسهيل مرور الشاحنات المختلفة والسيارات إلى ليبيا

كشفت الدكتورة حنان شوقي محمد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية،ان الهدف من لقاء المشترك للجمارك المصرية والليبية بمنفذ السلوم البرى ومنفذ مساعد البرى بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر ما بين مصر وليبيا.كما تم مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين المصري والليبي فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري وامساعد البري.

وأكدت التعاون لتسهيل مرور الشاحنات المختلفة والسيارات بما فيها سيارات الإسعاف من وإلى ليبيا مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع أي مخالفات. واضافت انه تم مناقشة آليات وضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وفي نفس الوقت لا يضر بالمواطن الليبي..

واشارت رئيس الادارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية ان شارك فى اللقاء المناقشات وفد ليبي تجارى، مكون من العميد سالم الباح، مدير مديرية جمارك طبرق، والعميد مرعي إبراهيم عبدالغني رئيس مركز امساعد البري، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

ومن الجانب المصري، حضر كل من الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق غرفة الإسكندرية، وخالد الشربيني مدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم، والدكتور أحمد عيد مدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم، ومحمد لبيب مدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، وعلي الدبور رئيس لجنة جمركية بالإدارة العامة للمنافذ والفروع، ومحمد العرجاوي نائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة، وهاني جميل مدير لوجستيات شركة جهينة.