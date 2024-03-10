موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. يبحث الكثيرون من الموظفين العالمين في الجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.
صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة
وفي السياق يتم صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة يوم 21 مارس 2024، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024.
جدول مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة
موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة يتقاضون 12.200 جنيه.
موظفو الدرجة العالية يتقاضون 10200 جنيه.
موظفو درجة المدير العام تقاضون 9200 جنيه.
موظفو الدرجة الأولى يحصلون على 8200 جنيه.
موظفو الدرجة الثانية يحصلون على 8000 جنيه.
موظفو الدرجة الثالثة يحصلون على 7500 جنيه.
موظفو الدرجة الرابعة يحصلون على 7000 جنيه.
موظفو الدرجة الخامسة يحصلون على 6500 جنيه.
موظفي الدرجة السادسة يحصلون على 6000 جنيه.
أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة
الخميس 21 مارس الجاري
الأحد 24 مارس الجاري
الإثنين 25 مارس الجاري
الثلاثاء 26 مارس الجاري
الأربعاء 27 مارس الجاري