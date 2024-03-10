الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. يبحث الكثيرون من الموظفين العالمين في الجهاز الإداري للدولة عن  موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

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صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة

وفي السياق يتم صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادات الجديدة يوم 21 مارس 2024، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي صرف المرتبات يوم 27 مارس 2024.

جدول مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدة 

موظفو الدرجة الوظيفية الممتازة يتقاضون 12.200 جنيه.

موظفو الدرجة العالية يتقاضون 10200 جنيه.

موظفو درجة المدير العام تقاضون 9200 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى يحصلون على 8200 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية يحصلون على 8000 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة يحصلون على 7500 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة يحصلون على 7000 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة يحصلون على 6500 جنيه.

موظفي الدرجة السادسة يحصلون على 6000 جنيه.

أيام صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة

الخميس 21 مارس الجاري

الأحد 24 مارس الجاري

الإثنين 25 مارس الجاري

الثلاثاء 26 مارس الجاري

الأربعاء 27 مارس الجاري

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