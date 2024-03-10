تقرير للموساد يكشف خطة حماس خلال شهر رمضان

كشف تقرير للموساد الإسرائيلي، السبت، أن حركة حماس مهتمة بإشعال الشرق الأوسط خلال شهر رمضان أكثر من اهتمامها بإيقاف الحرب في غزة.



وأضاف: "في هذه المرحلة، حماس متمسكة بموقفها وكأنها غير مهتمة بالصفقة، وتسعى جاهدة لإشعال المنطقة خلال شهر رمضان على حساب السكان الفلسطينيين في قطاع غزة".

وتابع التقرير: "يجب التأكيد على أن الاتصالات والتعاون مع الوسطاء مستمران في محاولة لتضييق الفجوات والدفع بالاتفاقات قدما".

ومن المتوقع أن تستأنف محادثات الرهائن في القاهرة الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إنها ستواصل العمل على التوصل إلى وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، رغم غياب المفاوضين الإسرائيليين عن أحدث جولة من المحادثات في القاهرة.

ويحاول الوسطاء المصريون والقطريون والأميركيون منذ أسابيع التوصل إلى اتفاق على هدنة في الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر.

ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق رهائن محتجزين في غزة مقابل معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية الى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينصّ الاقتراح الذي تقدّمت به الدول الوسيطة على وقف القتال لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح 42 رهينة محتجزين في غزة في مقابل إطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

