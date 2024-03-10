صحة قنا ترفع درجة الإستعداد بمناسبة شهر رمضان الكريم

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن رفع درجة الإستعداد القصوي داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بقنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح بدران أن المديرية قد وضعت خطة شاملة للفرق الطبية وفرق الإشراف بالمديرية لمتابعة تقديم الخدمة الطبية بكافة منافذ الرعاية الصحية بالمحافظة.

مشيراً إلي عقد غرفة العمليات بالمديرية علي مدار الشهر الكريم ومتابعة حالات الطوارئ بالمستشفيات.

واشار الدكتور محمد بتوفير رصيد كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة والأطقم الطبية في التخصصات العاجلة بكافة المستشفيات.

مضيفاً إلي وضع خطة للطب الوقائي بمتابعة منافذ تقديم السلع الغذائية والمحلات داخل كافة مراكز المحافظة.

ووجه بدران فرق الإشراف بالمرور الدوري علي المستشفيات للتأكد من وصول الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك المنافذ خلال شهر رمضان.