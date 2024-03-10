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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يحل ضيفًا على الجونة ف الدوري بعد غدٕ

الزمالك
الزمالك

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الأحد استعداداته لاستئناف مشواره بمسابقه الدوري الممتاز عقب خسارته الاخيرة للقب بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

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ويحل الزمالك في تمام 9:30 من مساء بعد غد الثلاثاء ضيفا على نظيره الجونه على ملعب خالد بشاره بمحافظه البحر الاحمر في لقاء مؤجل من الجوله 15 من بطوله الدوري الممتاز.

وعادت بعثة الفريق الأبيض من السعودية،  الساعات الاخيرة بعد انتهاء مشوار مسابقة كأس مصر.

على صعيد متصل ، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك والتي تعرض لها خلال مباراة الكلاسيكو في نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وأكد محمد أسامة ، أن إصابة زيزو عبارة عن التواء في الكاحل، وسيتم عمل أشعة على قدم اللاعب فور زوال الورم لتحديد مدة غيابه.

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