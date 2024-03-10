ارتفاع الحرارة وضباب.. طقس الإمارات اليوم الأحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون الطقس السائد اليوم الاحد بوجه عام غائم جزئياً، وغائماً أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال هطول أمطار شرقاً وجنوباً خلال النهار.

ارتفاع الحرارة

وأضاف المركز، هناك ارتفاع في درجات الحرارة ليكون الطقس رطباً ليلاً حتى صباح غدًا الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب على بعض المناطق الساحلية والداخلية. وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة، تنشط أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 20 إلى 40 كيلومتراً في الساعة، على أن تكون حالة الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفة إلى معتدلة.

وأوضح المركز، أن السبب الرئيسي للتقلبات الجوية يرجع إلى تأثر البلاد بمنخفض الهمايل ، حيث تم تسجيل أمطار غزيرة في عدة مناطق من البلاد مثل العين والشويب الخضر.

وكثفت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، جهودها المبذولة للتعامل مع الحالات الجوية الصعبة والتي تستهدف ضمان سلامة المجتمع وأمانة خلال الأحوال الجوية الصعبة، والعناية بحفظ مكتسبات الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين.