الأحد 10 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قبل ملاقاة الجونة الثلاثاء .. ترتيب الزمالك بجدول الدوري

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك لملاقاة نظيره الجونة في تمام التاسعة والنصف من مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب ستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في لقاء مؤجل من الجولة 15 لبطولة الدوري الممتاز.

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سلة الأهلي يواصل تفوقه بالدوري

ويأتي ترتيب الزمالك في جدول مسابقة الدوري قبل مواجهة الثلاثاء عند المركز ال 13 برصيد 15 نقطة 15 نقطة ، بعد خوضه  10 مباريات، محققاً الفوز في 4 لقاءات والتعادل فى 3 مباريات وخسارة ثلاثة أيضاً.
وسجل لاعبو الأبيض بالمسابقة حتى الآن 15 هدفاً وتلقى مرماه ١٠ أهداف.

وعادت بعثة الفريق الأبيض من السعودية الساعات الأخيرة ، بعد خسارة لقب كأس مصر أمام الأهلي خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أول أمس على ملعب الأول بارك بثنائية من دون رد.

وطالب البرتغالي جوميز لاعبي الأبيض بطي صفحة مواجهة الكأس على أن يستأنف الفريق تدريباته الجماعية اليوم الأحد استعدادًا لاستكمال مشواره بمسابقة الدوري.

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