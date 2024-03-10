اللبنانية "ياسمينا زيتون" وصيفة ملكة جمال العالم 2024

فازت اللبنانية “ياسمينا زيتون” بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم 2024، الذي انتهى منذ قليل في مومباي بالهند، ونالت أيضًا بلقب Miss World Asia & Oceania في المسابقة نفسها.

ياسمينا زيتون الوصيفة الأولى:

تأهلت “ياسمينا زيتون” لـ “Top 4” بحفل انتخاب ملكة جمال العالم، بعد أن لفتت الأنظار أثناء إلقاء خطابها حول هدفها في المسابقة عن التنمية المستدامة، خاصة الأمن الغذائي ومساعدة الفقراء.

قدما المتسابقين الأربعة الأوائل الذين يمثلون ترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وجمهورية التشيك، ولبنان"، عروضهم إلى لجنة تحكيم Shark Tank India، والرئيس التنفيذي لشركة Oyo، ريتيش أغاروال، والرئيس التنفيذي لموقع Shaadi.com AnupamMittal، والرئيس التنفيذي لشركة Emcure Pharmaceuticals، ناميتا ثابار، رؤيتهما الفريدة في الحصول على لقب ملكة جمال العالم.

نالت لقب ملكة جمال العالم لعام 2024 الشابة Krystyna Pyszková كريستينا بيشكوفا من جمهورية التشيك.

من هى ياسمينا زيتون:

ولدت “ياسمينا زيتون” في 26 أكتوبر 2002، في بلدة كفر شوبا اللبنانية، ودرست بجامعة سيدة اللويزة للحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة.

وفي يناير 2021، حازت على شهادتها كمقدمة تلفزيونية من معهد الجزيرة للإعلام، ومقره الدوحة في قطر، وفي أبريل 2021 بدأت في استضافة عرض تعليمي بعنوان مع ياسمينة شو.

فازت “ياسمينا زيتون” بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2022، وذلك في حفل أقيم برعاية وزارة السياحة اللبنانية في بيروت ونظمته الـ LBCI تحت شعار"We miss Lebanon".

بعد فوزها باللقب الذي نافست فيه 17 مرشحة، مثلت زيتون بلدها لبنان في مسابقتيّ ملكة جمال الكون 2022 وملكة جمال العالم 2022. لكن الحظ لم يحالفها.

النجوم يهنئون ياسمينا زيتون:

هنأت الفنانة “سيرين عبد النور” ياسمينا زيتون، عبر حسابها بموقع “إكس”، قائلة:" الذكاء هو الجمال..مبروك حلوتنا".

نشرت الفنانة “إليسا” رسالة تهنئة لها عبر موقع" إكس “، قائلة:"فخورة جدا بإنجاز ملكة جمال لبنان في ملكة جمال العالم"، مضيفة "لقد قمت بتمثيل حقيقي للمرأة اللبنانية بذكائك ونعمتك. ملكة بكل الوسائل".

So proud of Miss Lebanon’s achievement in Miss World! @YasminaZaytoun you were a true representation of Lebanese women with your intelligence and grace. A Queen by all means! 👑🇱🇧 pic.twitter.com/9Kdbw6PSzn — Elissa (@elissakh) March 9, 2024

علقت الفنانة “دانييلا رحمة” عبر حسابها بموقع “إكس”:"شو حلو لما نشوف اسم لبنان عم يلمع بالعالم من جديد، ألف مبروك ياسمينا لقب وصيفة أولى لملكة جمال العالم".