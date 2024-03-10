شيخة الشيخات "جورجينا" تظهر بحفلات الرياض..وتتحدث بالعربية

ظهرت “جورجينا” حبيبة كريستيانو رونالدو بحفلات مع مشاهير الخليج بالرياض، لفتت أنظار الجمهور لها بجمالها وعفويتها فى المحافظة على ثقافة النساء السعوديات.

جورجينا فى حفلات الرياض:

ظهرت “جورجينا” في أكثر من حدث، أبرزهم مع مشاهير السوشيال ميديا والفاشينيستات مثل :"فوز الفهد، نهى نبيل، أميرة محمد".

ظهرت “جورجينا” بإطلالة عربية مرتدية عباءة سوداء مفتوحة، و تنزل من سيارتها وتلبى استقبال العاملات،بتبخير نفسها، وأخذ كأس من القهوة وتتحدث بالعربية، علق المتابعين على الفيديو بـ جورجينا شيخة الشيخات" أصبحت سعودية .

شاركت الفاشينيستا “فوز الفهد” عدد من الفيديوهات عبر تطبيق “سناب شات” برفقة “جورجينا” ، وكان واضحًا علاقة الصداقة التي تربطهما.

جورجينا برفقة فوز الفهد 🤯❤️ pic.twitter.com/ne1t6xjduq — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 5, 2024

نشرت الفنانة “أميرة محمد” صور لها برفقة “جورجينا” عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، للحدث الذي تواجدت فيه مع باقي المشاهير.

تألقت “جورجينا” بحفل آخر مرتدية فستان أسود، وشاركت صور من إطلالتها على انستقرام، وزينتها بطقم فخم من المجوهرات،.

شاركت الإعلامية “نهى نبيل”صور لها عبر حسابها بتطبيق “سناب شات”، برفقة جورجينا. وعلقت عليها قائلة: "تهقون عن شو سولفنا أنا و جورجينا".

تبهرني جورجينا بجمالها وماشاء الله على جمال الاميره اضواء تبارك الرحمن اناااقه❤️‍🔥✨ pic.twitter.com/RTfRM4Sg8b — روُشيـل (@rx506x) March 5, 2024

جورجينا تتألق بفستان في أسبوع الموضة:

وظهرت “جورجينا” مؤخًرا في أسبوع الموضة بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي ترتدي فستانًا باللون الأحمر يحمل إسم ورقم "7" أي رقم قميص رونالدو.

أثارت “جورجينا ” مؤخرًا حيرة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بنشرها دعوة زواج باسمها بالكامل، دون وضع اسم رونالدو، مع كتابة تاريخ يوم غدًا الثلاثاء 5 مارس عام 2024، وكان الموعد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن يكون المكان في العاصمة السعودية الرياض.

يذكرأن علاقة كريستيانو وجورجينا بدأت فى عام 2016، بعد انتهاء علاقته السابقة قبل حوالي عامين، التي كانت مع عارضة أزياء مشهورة، وانتقال الثنائي إلى المملكة العربية السعودية مؤخرًا.