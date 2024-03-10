الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مشيدا بالحكم البرازيلي

نجم الأهلي السابق: الزمالك عانى من هذا الأمر.. والأحمر أستحق الكأس

إمام عاشور وعبدالله
إمام عاشور وعبدالله السعيد

قال عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر استحق الفوز على الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ستاد الأول بارك بالعاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، بنهائي كأس مصر.

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وأضاف "طعيمة" في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN"، أن الأهلي قدم مباراة جيدة أمام الزمالك، واستحق التتويج بكأس مصر.

و أشار: "الزمالك عانى من غياب الانسجام بين لاعبيه، مما أثر على الأداء الجماعي للفريق خلال شوطي اللقاء".

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وتابع: "هناك أكثر من لاعب سواء في الأهلي والزمالك، كانوا يستحقوا لقب الأفضل في اللقاء وليس إمام عاشور بمفرده، ومنهم محمد عبد المنعم ونبيل عماد دونجا وآخرين".

وواصل: "كرة القدم لعبة جماعية والأفضل يكون الفريق ككل وليس لاعب بعينه".

وأضاف: "المباراة شهدت تدخلات عنيفة من بعض اللاعبين ولولا براعة الحكم البرازيلي وسيطرته على مجريات اللقاء واقترابه من كل الكرات المشتركة، لشهدت المباراة إصابات عديدة بين اللاعبين".

وأتم تصريحاته: "الحكم البرازيلي قدم لقاء جيد جدا، على الرغم من تغاضيه عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لإمام عاشور بعد عرقلة مدافع الزمالك له داخل منطقة الجزاء".

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