طه إسماعيل متسائلا: كيف يصاب وسام أبوعلي في المران

أبدى طه إسماعيل نجم الكرة المصرية اندهاشه من إصابة الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي في التدريبات مؤكدا أنه العنصر الأفضل في الهجوم.

أضاف طه إسماعيل في تصريحات تلفزيونية أنه لا يفهم سبب إصابة وسام أبو علي، وأنه الأفيد بين المهاجمين، سواء محمود كهربا أو موديست.

وواصل نجم الأهلي الأسبق أن موديست لاعب بطيء الحركة وثقيل وأن كهربا كبير في السن، وعليه يجب أن يحافظ الأهلي على وسام أبوعلي.

وتابع أن وسام بن علي لاعب جيد، وسجل هدفين في مباراة بلدية المحلة، بعدها تعرض للإصابة في المران.

وأشار إلى أنه لا يفهم سبب إصابته في المران، وأنه من المفترض أن تكون أساليب التدريب أكثر وعيا وأن يحافظ على سلامته، وأن الجهاز الفني والمسؤولين عن الجانب البدني عليهم الحفاظ على اللاعبين، وكل يوم والآخر لاعبون يصابون في المران.