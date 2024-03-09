عمرو خالد بيبو يضع بصمته الأولى مع أراو السويسري

شارك عمرو خالد بيبو في أول مباراة له مع فريقه الجديد آراو في مسابقة الدوري السويسري للدرجة الأولى.

وشارك عمر خالد بيبو بديلا في المباراة في الدقيقة 76 لتكون مشاركته الأولى مع فريقه الجديد المعار إليه من النادي الأهلي.

وكان الأهلي وافق على رحيل عمرو خالد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع وجود بند أحقية الشراء، ليبدأ صاحب ال18 عاما مشواره الاوروبي مع فريقه السويسري.

وأنضم عمرو خالد لصفوف نادي آراو السويسري في شهر فبراير الماضي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، ويلعب نجل خالد بيبو في مركز الجناح الأيمن والايسر أيضا.

يعد عمرو خالد ثالث لاعب مصري ينتقل إلى النادى السويسرى بعدما أنضم إليه مسبقا عبد الستار صبري في عام 1999 ومحمد جودة في 2002.