تامر عبدالخالق يكشر عن أنيابه للاعبي أورانج

عقب الهزيمة أمام أبو النمرس

أبدى تامر عبدالخالق المدير الفني لفريق أورانج، استيائه وعدم رضاه بالأداء المقدم في مباراة اليوم السبت أمام فريق أبو النمرس، والتي انتهت بفوز الأخير بنتيجة هدفين نظفيين، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة .

وأكد عبدالخالق في تصريحات خاصة مع بوابة الوفد الإلكترونية، أن الأداء العام لم يكن مقنعاً، كما انتقد حكم المباراة أيضا .

وأشار إلى أن الحكام غير مؤهلين لإدارة مثل هذا النوع من المباريات .

وقام مدرب أورانج بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى لاعبيه، وهدد بفرض عقوبات قاسية على أي لاعب يخالف تعليماته .

وطالب عبدالخالق لاعبيه بغلق صفحة المباراة، على أن تكون عودتهم للتحضير لما تبقى من منافسات المسابقة بصورة أقوى وأفضل .