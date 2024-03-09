صور.. محافظ جنوب سيناء يرفع العلم المصري على طابا في الذكرى الـ 35

قام اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، برفع العلم المصري بساحة العلم بمدينة طابا فى الذكرى 35 لعودة طابا إلى أحضان الوطن بحضور اللواء محمد عنانى مساعد وزير الداخلية مدير أمن جنوب سيناء، وممثلي القوات المسلحة، وقائد القوة متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، وعددا من رؤساء الأجهزة والهيئات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، ولفيف من رجال الأعمال والمستثمرين، ومشايخ وعواقل المحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية.



بدأت المراسم بإشعال الشعلة وعزف كورال الأطفال الأغانى الوطنية رافعين أعلام مصر.



وقال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إننا نحرص على إحياء ذكرى عودة طابا حتى يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء فى قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط فى قطعة من أرضها وهي مدينة طابا على الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم درسا فى الوطنية والإخلاص للوطن، والذي يدفعنا بحماس إلى المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.

واضاف ان الاحتفال هذا العام يحوي رسالة والقاء الضوء علي مدينة طابا باعتبارها تشمل كافة الإمكانات السياحية من فنادق وبنية فوقية وتحتية تؤهلها ان تكون في مصاف المدن السياحية الكبرى وبها جميع عناصر الجذب السياحي، كما طالب محافظ جنوب سيناء الإعلام بضرورة الترويج السياحي لمنطقة نويبع وطابا وإبراز المقاصد السياحية والمناطق الخلابة الساحرة بها، ووجه الدعوة للمصريين أولا لزيارة تلك البقعة الغالية، والسرد لأبنائهم قصة المعركة الدبلوماسية لاسترداد الأرض.