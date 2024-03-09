توزيع 10 طن مواد غذائية علي أهالي جنوب سيناء

شهد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، وعلاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، قافلة المواد الغذائية التابعة للبنك الزراعي المصري بوادي المراخ التابع لمدينة طابا، وذلك على هامش افتتاح بعض المشروعات بالمدينة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن البنك الزراعي المصري دعم جنوب سيناء بـ ألف كرتونة مواد غذائية متنوعة " أرز، مكرونة، سكر، بقوليات، عدس،" إضافة إلى احتياجات رمضان، بواقع 10 طن مواد غذائية، ومن المقرر أن يجري توزيعها على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان الكريم..

وقدم المحافظ الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار الدعم للمحافظة، مؤكدا أن هذا يدل على الدعم اللامحدود من الدولة للمواطنين الأكثر احتياجا.

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك الزراعي اعتاد على توفير الدعم الكامل للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الدعم ليس فقط بالسلع الغذائية، وإنما يتضمن أيضا ادوات واجهزة طبية مع تقديم العلاج وإجراء الفحوصات بالمجان.