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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تحديد موعد الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة

ريال مدريد و برشلونة
ريال مدريد و برشلونة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني برئاسة تيباس موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة ضمن منافسات الليجا.

أكدت رابطة الليجا أن مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة ستقام يوم الأحد الموافق 21 أبريل المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت إسبانيا العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة. 

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة في الدور الثاني على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز ريال مدريد على برشلونة بهدفين لهدف أما المواجهة الأخيرة بينهما كانت في نهائي كأس السوبر الإسباني وفاز بها أيضا الملكي برباعية مقابل هدف. 

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