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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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قصواء الخلالي: وجود 9 ملايين ضيف في مصر عبء ويجب تقنين أوضاعهم

الإعلامية قصواء الخلالي
الإعلامية قصواء الخلالي

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي، بتقنين أوضاع المقيمين الأجانب في مصر، بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود 9 ملايين ضيف من الخارج بالدولة.

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وأضافت: خلال تقديمها برنامج “في المساء مع قصواء” الذي يعض على قناة “سي بي سي” اليوم السبت: “عدد الضيوف يمثل عبئا على الدولة المصرية، خاصة وأن عدد سكان مصر يبلغ 106 ملايين”.

وأوضحت: “حقنا كمصريين أن يكون هناك تقنين أوضاع للمقيمين الاجانب في مصر، ويجي أن بكون هناك شكل قانوني للتعامل مع المتواجدين على الأرض دون سبب قانوني”.

وذكرت أن وزارة الداخلية تنفذ جهدًا كبيرًا بشأن تقنين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر، متابعة: "المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر مسئولية على الدولة المصرية والدليل على ذلك حديث الرئيس اليوم باحتفالية يوم الشهيد".

وأكدت: "أُشهد الله أن كل كلمة لي على الشاشة نابعة عن قناعات حقيقية، ورسائل الرئيس السيسي باحتفالية يوم الشهيد واضحة وحاسمة".

الدولة المصرية لن تقبل بتصفية القضية  الفلسطينة

وأشارت إلى أن الدولة المصرية لن تقبل بتصفية القضية  الفلسطينة، مهما كان الثمن، موضحة أن مصر هي المفاوض الشريف في القضية الفلسطينية ولن تتحمل ذنب التصفية.

 وتساءلت: “هل يعقل بعد كل هذه الدماء التي سالت أن نقبل بتهجيرهم وتصفية القضية والتفريط في دمائهم ودماء المصريين أيضا؟”.

 وواصلت: “مصر تكبدت خسائر بسبب مواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسيطنية، ولكن كان هناك من يريد التقليل من دور الدولة في دعم ومساندة أشقائها في فلسطين”.

 وأكدت أن 75% من المساعدات التي دخلت غزة، خرجت من بيوت المصريين، لذلك الدولة حكومة وشعبا لا تقبل بهذا الامر، مهما كانت الاغراءات.

 ونوهت بأن القيادة السياسية تحدثت اليوم خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، اليوم، عن إشكالية عدم تصفية القضية  الفلسطينية ، وهو ما تسانده وتدعمه كل مؤسسات الدولة والشعب أيضا.

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