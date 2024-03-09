محافظ الغربية يشهد نهائي بطولة كأس العالم للخماسي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نهائي الفردي ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وكرم محافظ الغربية البولندي كاميل كاسبارجاك الحاصل على الميدالية البرونزية برصيد نقاط 1503 وتمكن بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي من الفوز بالمركز الأول برصيد نقاط 1513، فيما احتل معتز المركز الثاني 1511.

وانتقل المحافظ بعد ذلك للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من منتدى رياضيين مصر Egypt Athlete forum، “الطريق باريس 2024” تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، واللجنة الأوليمبية المصرية والسفارة الفرنسية بمصر والذي اقيم اليوم بالجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والسيد إريك شوفالييه سفير فرنسا، الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا والدكتور إيهاب عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة الامريكية، والسيد كلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث.

وخلال كلمته وجه محافظ الغربية الشكر لوزارة الشباب والرياضة علي مجهوداتها التي تبذلها للارتقاء بالمنظومة الرياضية، مؤكدا علي أهمية الرياضة في بناء الإنسان، مشيرا إلى أن محافظة الغربية من المحافظات المتميزة رياضيًا ، حيث تضم العديد من الرياضيين الحاصلين على البطولات الدولية والعالمية في الرياضات المختلفة، كما يتواجد بها العديد من الأندية الرياضية المصرية العريقة.

وأكد حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وتكريم الرياضيين المتميزين بالإضافة الى زيادة الأنشطة الرياضة بها.

ويهدف المنتدى الى دعم الرياضيين المصريين والتأكيد على أهمية دور الرياضة في مصر، وأنها لا تقتصر على كرة القدم فقط، علاوة على تقديم يد العون سواء من الدولة أو المؤسسات أو الأفراد لأبطالها، وتذليل العقبات التي تواجه أبطالنا المصريين، في طريقهم نحو حلم أولمبياد باريس 2024، إيمانا بما يقدمه هؤلاء الأبطال من إنجازات وفخر وعطاء مستمر بإسم مصر في البطولات الدولية.

واختتم المنتدى بتكريم وزير الشباب والرياضة لمحافظ الغربية تقديرًا لمشاركته المتميزة في المنتدى ، بالإضافة الى تكريم كل المشاركين في المنتدى .