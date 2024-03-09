د. دينا هويدى: المرأة المصرية رمز العطاء ومفتاح قوة هذا المجتمع وسر تضحياته

قالت الدكتورة دينا هويدى مدير عام إدارة ثقافة المرأة بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن المرأة رمز من رموز العطاء وصمام الامان لهذا الوطن، والشريك الاساسي في بنائه وحفظه وشغل مكتسباته وهي أيضا مفتاح قوة هذا المجتمع وسر تضحياته.

جاء ذلك خلال كلمتها فى احتفالية تكريم المرأة المصرية التى أقامتها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، وشهدها رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني، مساء اليوم على مسرح السامر بالعجوزة.

ففى بداية كلماتها رحبت الدكتورة دينا هويدى بالاستاذ عمرو البسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والدكتورة حنان رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث.

وأضافت: الحضور الكريم اتشرف اليوم ان أقف أمامكم في هذه الاحتفالية السنوية الكبرى، لتكريم المرأة المصرية التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة ممثلة في نشاط الادارة العامة للثقافة المرأة التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث للاحتفال بتكريم شخصيات قومية بالغة ذات أثر عظيم في المجتمع بالإضافة إلى تكريم شخصيات عامة، هذا الى جانب تكريم الأمهات المثاليات والاعتباريات والمبدعات في ديوان عام الهيئة العامة لقصور الثقافة. هذه المرأة التي يتم تكريمها اليوم تعد رمزًا من رموز العطاء وصمام الامان لهذا الوطن، والشريك الاساسي في بنائه وحفظه وشغل مكتسباته. وهي ايضا مفتاح قوة هذا المجتمع وسر تضحياته. والهالة والوضاحة التي تنير لنا الطريق.

الدكتورة دينا هويدى

وتابعت: هذا العام يتزامن الاحتفال بتكريم المرأة المصرية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة مع أعياد المرأة التي يحتفي بها العالم بإنجازات هذه المرأة. ونحن نكرم نماذج مشرفة لنساء مصر سطرن بأحرف من ذهب قصص نجاح. هذه القصص الملهمة في كل المجالات جعلتنا نجتمع اليوم لتكريم كل امرأة مصرية أدت دوراً فائزاً مهماً. كما نجتمع اليوم أيضا لتكريم أم الشهيد رمزياً في يوم الشهيد تسعة مارس. كل ام شهيد أقول لها تعجز الكلمات عن وصف التضحية التي تقدمت بها. قدمتي روح فؤادك وفلذة كبدك في سببك هذا الوطن. فتحية اجلال وتقدير واحترام مني ومن كل فرد لهذا المجتمع الى كل ام شهيد لم تنتظر رد الجميل أو حتى عرفاناً فكانت قدوة ونموذجًا يحتذى في الصبر والاحتساب بتقديمها تضحية تعد من اعظم التضحيات في سبيل كرامة هذا الوطن.

وقالت: في ختام كلمتي أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان الى كل من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة لرعاية سيادتها كل الاحتفاليات الخاصة بالمرأة وغيرها من الانشطة الخاصة بوزارة الثقافة. كما اشكر أ. عمرو البسيونى رئيس الهئية العامة لقصور الثقافة على دعمه المستمر، وإلى الدكتورة حنان موسى رئيس الادارة المركزية في الدراسات والبحوث على دعمها المستمر أيضا لهذه الادارة.

وإلى كل زملائي في إدارات المعاونة وشكر خاص الى زملائي وزميلاتي في ديوان عام الهيئة في الادارة العامة لثقافة المرأة.

وشهدت الفعاليات تكريم 16 شخصية نسائية من الشخصيات المؤثرة تقديرا لدورهن البارز في المجتمع وإسهاماتهن في مختلف المجالات، وهن: الإعلامية القديرة سناء منصور، والإعلامية دعاء عامر، والفنانة الكبيرة مديحة حمدي، والفنانة التشكيلية الدكتورة علية عبد الهادي في المجال الفني، كما تكريم المرأة المبدعة على مستوى قصور الثقافة بينهم ألفت فتحي من إدارة الإعلام.

أما المجال العلمي فكرمت الهيئة الدكتورة هبة صلاح الأستاذ بجامعة القاهرة بجامعة عين شمس، الدكتورة منال عمر أستاذ ورئيس وحدة الطب النفسي بمركز رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس، الدكتورة هالة رمضان أستاذ علم النفس ومدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والدكتورة سهير صفوت أستاذ النظرية الاجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس.

وفي مجال مؤسسات المجتمع المدني تم تكريم كل من الكاتبة الصحفية نوال مصطفى، د. سميرة لوقا مدير أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمرأة، مارجريت صاروفيم لدورها التنموي في محافظة المنيا، وتدير حاليا مبادرة (ازرع) للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح.

وفي المجال الرياضي كرمت السباحة آية أيمن عباس، ومن الشخصيات العامة تم تكريم كل من د. إيمان كريم رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وعضو مجلس إدارة نادى الصيد المصري، شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة، د. أميرة سمير تاوضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، والمدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، بينما تكرم .د. نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين في مجال التميز.

كما شهد الحفل تكريم 12 شخصية نسائية من الأقاليم الثقافية ممن ساهمن بدور بارز في أحد مجالات التنمية في محافظاتهن، إلى جانب تكريم 12 شخصية من مبدعات الهيئة في مجالات فنون الكتابة والفنون التشكيلية والفنون الشعبية والموسيقى والمسرح وغيرها.

كما كرمت هيئة قصور الثقافة 38 أما مثالية من العاملات بالهيئة على مستوى الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.

جاء الحفل بحضور العديد من القيادات الثقافية بالهيئة والإعلاميين.

وفي الختام قدم عرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي "فكرة" بقيادة المايسترو د. صلاح مصطفى، حيث قدمت الفرقة مجموعة من عروضها الفنية منها، "وقف الخلق جميعا، "أحن قلب أنت يا أمي"، "نص الدنيا"، "أنا بنت من البنات" وغيرها.

