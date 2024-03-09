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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الكاراتيه يحصد ذهبيتي فرق الكوميتيه للرجال والسيدات في دورة الألعاب الأفريقية

بوابة الوفد الإلكترونية

واصل لاعبو منتخب الكاراتيه تألقهم خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2023، التي تستضيفها العاصمة الغانية أكرا، خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الحالي.

وحصد لاعبو الكاراتيه ميداليتين ذهبيتين جديدتين اليوم السبت، بعد الفوز بذهبيتي فرق الكوميتيه للرجال والسيدات.

ضم منتخب الكوميتيه سيدات كلا من منه شعبان، أحلام حمدي، حبيبة ماجد، نورسين محمد.

فيما ضم الكوميتيه رجال كلا من محمد جابر، عبدالله ممدوح، مؤمن صبري، يوسف عماد، عبدالله هشام، طه طارق.

ميداليات الكاراتيه في دورة الألعاب الأفريقية

بتلك النتائج يرفع لاعبو منتخب الكاراتيه رصيدهم في دورة الألعاب الأفريقية 2023، إلى 15 ميدالية متنوعة بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميداليتين فضيتين، وثلاث برونزيات.

وحصل على الميداليات الذهبية كلًا من: "منتخبي الرجال والسيدات كوميتيه، يوسف عماد بدوي كوميتيه وزن -84 ك، عبد الله ممدوح كوميتيه وزن -75 ك، منة شعبان وزن +68 ك، ونورسين علي وزن -61 ك، كريم غالي في منافسات كاتا فردي رجال، ياسمين الجويلي كوميتيه وزن -50 ك، فريق الكاتا سيدات، وفريق الكاتا رجال“.

بينما حقق الميداليات الفضية كلًا من: “طه طارق في كوميتيه وزن+84 ك، وأحلام حمدي كوميتيه وزن -55 ك“.

وحصد الميداليات البرونزية كلًا من: “آية هشام في منافسات كاتا فردي سيدات، محمد جابر كوميتيه وزن -61 ك، ومؤمن صبري كوميتيه وزن -67 ك“.

الجريدة الورقية