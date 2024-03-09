أرسنال يفوز على برينتفورد وينتزع صدارة البريميرليج

حقق فريق أرسنال فوزا صعبا على ملعبه وأمام جماهيره أمام برينتفورد بهدفين لهدف، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الإنجليزي.

سجل ديكلان رايس وكاي هافيرتز هدفي أرسنال في الدقيقتين 19، 86 من عمر المباراة وسجل هدف برينتفورد اللاعب يوان ويسكا في الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط الأول.

بهذه النتيجة صعد أرسنال لصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة ويليه ليفربول في الوصافة بفارق نقطة واحدة علما بأن الريدز سيواجه مانشستر سيتي مساء الأحد في الجولة ذاتها.

ويحتل برينتفورد المركز الخامس عشر في ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة.