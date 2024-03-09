فوز دياموند والإعلاميين وهزيمة أورانج وتعادل بشتيل  يشعل المنافسة بالقسم الثالث

انتهت مباريات الجولة الـ23 من مسابقة دوري القسم الثالث للمجموعة الخامسة بمجموعة الجيزة، حيث حقق فريق دياموند متصدر المجموعة بقيادة عمرو الدالى فوزاً كبيراً على على فريق اسمنت حلوان متذيل المجموعة بقياده أحمد مكي بثلاثية نظيفة سجلها باسم عادل وحسن يوسف وخمس موسى.

وتلقي فريق أورانج بقيادة تامر عبدالخالق الهزيمة على يد فريق ابو النمرس بقيادة أحمد علي غالي بهدفين نظيفين سجلهما ريشه وإبراهيم عادل.

ونجح فريق الإعلاميين وصيف المجموعة بقيادة ياسر راشد في الفوز على فريق الصيد بقيادة طارق حسن بهدف دون رد.

وسقط فريق حدائق الاهرام بقيادة محمود نصر في فخ التعادل السلبي أمام فريق بشتيل بقيادة أحمد بكري .

وفاز فريق المعادي واليخت بقيادة احمد الجداوى على فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت كشرى بهدف دون رد.

وحقق فريق منشية ناصر بقيادة عماد عابدين فوزاً ثميناً على فريق كسكادا بقيادة جمال حواش برباعية مقابل هدف.

وفاز فريق أطفيح بقيادة محمود سعيد على فريق صول بقيادة محمد ثابت بهدفين نظيفين سجلهما فليكس وعمرو فاروق.

ترتيب المجموعة الخامسة مجموعة الجيزة بالقسم الثالث :