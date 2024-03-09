المجلس الدولى للمطارات يجدد عضوية مطار القاهرة والمصرية للمطارات

جدد المجلس الدولى للمطارات إقليم أفريقيا عضوية الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية ممثلة فى شركة ميناء القاهرة الجوى والشركة المصرية للمطارات فى المجلس الدولى للمطارات لعام 2024.

و تضم عضوية المجلس العالمى للمطارات 712 عضوًا، يعملون فى 1925 مطارًا فى 171 دولة وتوفر عضوية المجلس الدولى للمطارات العديد من المميزات للأعضاء مثل التمتع بأسعار مخفضة للعديد من الخدمات والمساعدة فى تشكيل سياسات وتشريعات الطيران العالمية وتوفير العديد من البرامج وفرص التدريب كما يتعرف أعضاء المجلس الدولى للمطارات على أحدث اتجاهات الصناعة وتوقعاتها من خلال البيانات والإحصاءات والمنشورات المخصصة للأعضاء فقط.

علماً بأن عضوية ACI مفتوحة للمطارات والشركات ذات الصلة بالطيران حول العالم، حيث يمثل مجلس المطارات الدولى ACI المصالح الجماعية للمطارات فى جميع أنحاء العالم لتعزيز التميز فى صناعة الطيران. من خلال التعاون مع الحكومات وأعضاء المجلس الدولى للمطارات ACI الإقليميين والخبراء والمنظمات الدولية مثل منظمة الطيران المدنى الدولى ICAO لتطوير السياسات والبرامج وتقديم أفضل الممارسات التى تعمل على تطوير معايير المطارات عالميًا.