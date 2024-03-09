رئيس جامعة طنطا يشارك فى احتفالية كأس العالم للخماسي الحديث بالجامعة الامريكية

شهد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم حفل مراسم التكريم، وتوزيع الجوائز، ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث، التي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وكلاوس شورمان رئيس الاتحاد الدولي الخماسي الحديث، والدكتور أشرف البيجرمي نائبًا عن وزير الشباب والرياضة، جويل بوزو نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، والدكتور إيهاب عبد الرحمن وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة، ياسر حفني رئيس لجنة اللاعبين بالاتحاد الدولي، ولفيف من الرياضيين واللاعبين الأولمبيين.

جدير بالذكر أن البطولة شهدت تتويج ثنائي المنتخب الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد كلف الاتحاد المصري للخماسي الحديث بتنظيم واستضافة البطولة الافتتاحية لسلسلة بطولات كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت في 2022 حتى العام الحالي 2024.