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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سيدات سلة الأهلي يفوز على الاتحاد في دوري السوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

فاز الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سيدات الاتحاد السكندري بنتيجة 110-64، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات بطولة دوري السوبر.

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وأقيمت المباراة على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريق عرضًا قويًّا، تحت قيادة المدير الفني طارق خيري. 

وأجرى طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي عدة تغييرات، لتجهيز جميع اللاعبات ‏ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية خلال المباراة.

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة السابقة على فريق مصر للتأمين بنتيجة 80-51 ضمن منافسات بطولة الدوري.

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