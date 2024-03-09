ختام رائع وحضور مصري على منصات تتويج بطولة القاهرة الدولية للبادل

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة القاهرة الدولية للبادل "FIP Promotion EPF1 Cairo" وهي أحد أقوى البطولات المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وشهدت منصات التتويج حضورا مصريا مميزا بعد تتويج جورج واكيم لاعب منتخبنا الوطني رفقة زميله الهولندي "تايجس روبير" بذهبية البطولة عقب الفوز على الزوجي الإسباني المكون من: "فيران جونزاليس ودييجو دوراتا دياز" بمجموعتين نظيفتين وجاءت نتائجهما كالتالي: "6-4، 6-1".

وعلى صعيد منافسات السيدات، توج الزوجي الإنجليزي الإسباني المكون من: "ايمي جيبسون وباولا فارونا" بالميدالية الذهبية عقب فوزهن على الزوجي الانجليزي المكون من: "فيكتوريا كورز ودينيس هوفر" بمجموعتين للاشئ وجاءت نتائجهما كالتالي: "6-3، 6-2".

وحضر مراسم ختام البطولة الدولية المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحادين المصري والعربي للبادل والذي أكد أن البطولة شهدت منافسة قوية معربا عن سعادته بوصول 6 مصريين لنصف النهائي وهو ما يؤكد أن استراتيجية الاتحاد تمضي في طريقها الصحيح.

وأضاف أنه سيسعى إلى زيادة عدد اللاعبين المشاركين في البطولة خلال النسخ المقبلة حيث شارك في هذه النسخة 66 لاعب ولاعبة بواقع 50 لاعبا و16 لاعبة من 9 دول هي: "إسبانيا - فرنسا - ألمانيا - هولندا - بريطانيا - البرتغال - البحرين - الإمارات العربية المتحدة - بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة".

وكانت منافسات البطولة قد أقيمت على ملاعب "H Padel" في استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 5500 يورو.

فيما أوضح مختار خليفة الحكم العام للبطولة أن المستوى العام للبطولة شهد طفرة كبيرة في مستويات اللاعبين مؤكدا أن اللعبة تتطور بشكل مذهل في وقت قصير.