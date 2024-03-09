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السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد أذان المغرب في مصر خلال شهر رمضان

بوابة الوفد الإلكترونية

ساعات قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم، إذ يبحث المسلمون في كل دول العالم عن موعد أذان المغرب بشكل يومي خلال الشهر الفضيل وهو موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في مصر: 

موعد صلاة المغرب 1 رمضان 1445 الساعة 6:01 مساء.

موعد صلاة المغرب 2 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

موعد صلاة المغرب 3 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

موعد صلاة المغرب 4 رمضان 1445 الساعة 6:03 مساء.

موعد صلاة المغرب 5 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

موعد صلاة المغرب 6 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

موعد صلاة المغرب 7 رمضان 1445 الساعة 6:05 مساء.

موعد صلاة المغرب 8 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

موعد صلاة المغرب 9 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

موعد صلاة المغرب 10 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

 

موعد صلاة المغرب 11 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

موعد صلاة المغرب 12 رمضان 1445 الساعة 6:08 مساء.

موعد صلاة المغرب 13 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب 14 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب 15 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

موعد صلاة المغرب 16 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

موعد صلاة المغرب 17 رمضان 1445 الساعة 6:11 مساء.

موعد صلاة المغرب 18 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

موعد صلاة المغرب 19 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

موعد صلاة المغرب 20 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم

موعد صلاة المغرب 21 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

موعد صلاة المغرب 22 رمضان 1445 الساعة 6:14 مساء.

موعد صلاة المغرب 23 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

موعد صلاة المغرب 24 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

موعد صلاة المغرب 25 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

موعد صلاة المغرب 26 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

موعد صلاة المغرب 27 رمضان 1445 الساعة 6:17 مساء.

موعد صلاة المغرب 28 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

موعد صلاة المغرب 29 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

موعد صلاة المغرب 30 رمضان 1445 الساعة 6:19 مساء.

الجريدة الورقية