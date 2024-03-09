موعد أذان المغرب في مصر خلال شهر رمضان

ساعات قليلة ويحل علينا شهر رمضان الكريم، إذ يبحث المسلمون في كل دول العالم عن موعد أذان المغرب بشكل يومي خلال الشهر الفضيل وهو موعد الإفطار.

موعد أذان المغرب في مصر:

موعد صلاة المغرب 1 رمضان 1445 الساعة 6:01 مساء.

موعد صلاة المغرب 2 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

موعد صلاة المغرب 3 رمضان 1445 الساعة 6:02 مساء.

موعد صلاة المغرب 4 رمضان 1445 الساعة 6:03 مساء.

موعد صلاة المغرب 5 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

موعد صلاة المغرب 6 رمضان 1445 الساعة 6:04 مساء.

موعد صلاة المغرب 7 رمضان 1445 الساعة 6:05 مساء.

موعد صلاة المغرب 8 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

موعد صلاة المغرب 9 رمضان 1445 الساعة 6:06 مساء.

موعد صلاة المغرب 10 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

موعد صلاة المغرب 11 رمضان 1445 الساعة 6:07 مساء.

موعد صلاة المغرب 12 رمضان 1445 الساعة 6:08 مساء.

موعد صلاة المغرب 13 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب 14 رمضان 1445 الساعة 6:09 مساء.

موعد صلاة المغرب 15 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

موعد صلاة المغرب 16 رمضان 1445 الساعة 6:10 مساء.

موعد صلاة المغرب 17 رمضان 1445 الساعة 6:11 مساء.

موعد صلاة المغرب 18 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

موعد صلاة المغرب 19 رمضان 1445 الساعة 6:12 مساء.

موعد صلاة المغرب 20 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم

موعد صلاة المغرب 21 رمضان 1445 الساعة 6:13 مساء.

موعد صلاة المغرب 22 رمضان 1445 الساعة 6:14 مساء.

موعد صلاة المغرب 23 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

موعد صلاة المغرب 24 رمضان 1445 الساعة 6:15 مساء.

موعد صلاة المغرب 25 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

موعد صلاة المغرب 26 رمضان 1445 الساعة 6:16 مساء.

موعد صلاة المغرب 27 رمضان 1445 الساعة 6:17 مساء.

موعد صلاة المغرب 28 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

موعد صلاة المغرب 29 رمضان 1445 الساعة 6:18 مساء.

موعد صلاة المغرب 30 رمضان 1445 الساعة 6:19 مساء.