التقلبات الجوية في مصر بسبب تغير المناخ.. مفاجأة في حالة الطقس الأيام القادمة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، عن تفاصيل حالة الطقس في مصر، حيث أكد أن درجات الحرارة خلال الأيام الماضية وصلت إلى35 درجة في الصعيد، وهذه درجة حرارة غريبة على هذا الوقت من العام".

وقال فهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، "نحن مازلنا في فصل الشتاء، ومتبقي أقل أسبوعين على الموعد الفلكي لفصل الربيع"، لافتا: "متوقع وصول درجة الحرارة إلى 38 أيام الأربعاء والخميس في أقصى جنوب الصعيد".

حدث مناخي غير اعتيادي

وأشار رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة بهذا الشكل في هذا الوقت من العالم حدث مناخي غير اعتيادي لمصر.

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن ما يحدث الآن هو شكل من أشكال تغير المناخ في مصر.