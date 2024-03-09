مصرع شخص وإصابة 15 في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالإسكندرية

لقى شخص حتفه وأصيب 15 آخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، مساء اليوم السبت، عند مدخل قرية أبيس 8 على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، غرب الإسكندرية، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى جمال حمادة لتلقي العلاج اللازم.

مصرع شخص وإصابة 15 اخرون في حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل بالإسكندرية

وتلقى مدير أمن الإسكندرية؛ اخطارًا من شرطة النجدة بوجود حادث ومصابين بطريق أم زغيو غرب الإسكندرية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية برفقة قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين من الفحص تصادم ميكروباص مع سيارة نقل، بالطريق المشار إليه ما أسفر عن مصرع أحد مستقليها واصابة 15 اخرين.

14 مارس.. محاكمة المتهم بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار في مدينة نصر

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل طفل بعد خنقه ودفنه أعلى سطح عقار، في مدينة نصر لجلسة 14 مارس، لعدم حضور محامي المتهم.

كانت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، قد كشفت ملابسات مقتل طفل على يد عاطل بعد خطفه وطلب فدية مالية من والده، بمنطقة مدينة نصر.

تبين من التحريات أن والد المجني عليه تلقى اتصالا من المتهم بعد اختطاف ابنه بطلب فدية 200 ألف جنيه لإعادته، وأنه في حال إبلاغ الأب رجال الشرطة سيتم قتله، وخلالها قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتوصلت التحريات إلى المتهم ومكان احتجاز الطفل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة نصر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وعثرت على جثة طفل يدعى «إبراهيم.س»، 10 سنوات، بها آثار خنق وتعذيب.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق عاطل لطلب فدية من والده لعلمه بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.