أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس،محاكمة المتهم بقتل طفل بعد خنقه ودفنه أعلى سطح عقار، في مدينة نصر لجلسة 14 مارس، لعدم حضور محامي المتهم.

14 مارس.. محاكمة المتهم بقتل طفل ودفنه أعلى سطح عقار في مدينة نصر

كانت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة، قد كشفت ملابسات مقتل طفل على يد عاطل بعد خطفه وطلب فدية مالية من والده، بمنطقة مدينة نصر.

تبين من التحريات أن والد المجني عليه تلقى اتصالا من المتهم بعد اختطاف ابنه بطلب فدية 200 ألف جنيه لإعادته، وأنه في حال إبلاغ الأب رجال الشرطة سيتم قتله، وخلالها قام رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتوصلت التحريات إلى المتهم ومكان احتجاز الطفل.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة لطفل داخل أحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة نصر، انتقلت قوة أمنية إلى المكان وعثرت على جثة طفل يدعى «إبراهيم.س»، 10 سنوات، بها آثار خنق وتعذيب.

وبإجراء التحريات، تبين أن الطفل حافظ للقرآن الكريم وهو الولد الوحيد لأبويه على 4 بنات، وتم خطفه منذ يومين عن طريق عاطل لطلب فدية من والده لعلمه بثرائه وامتلاكه محل سوبر ماركت، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

بتعلق زينة رمضان ..الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة سقطت من الطابق الاول بمنزلها بالخصوص

كما امرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بالاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، اصيبت بعدة كسور بالقدمين والجسد إثر سقوطها من الطابق الأول بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، أثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان ابتهاجا بقدومه، جرى نقل المصابة للمستشفى وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها والاستعلام عن حالة المصابة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة الخصوص يفيد إصابة طالبة بالصف الثالث الإعدادي بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين سقوط الطالبة من الطابق الأول بمسكنها اثناء قيامها بتعليق زينة شهر رمضان المبارك ابتهاجا بقدومه، فسقطت واصيبت بعدة كسور في القدمين والجسد وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.