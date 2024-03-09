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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله يضرب 9 مواقع في الأراضي المحتلة بالصواريخ

بوابة الوفد الإلكترونية

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع محتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأعلن حزب الله في بيان له عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

 

كما استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وتصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة. ‏

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعاً لجنود العدو في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

 

كما قصفت المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏بشكل مباشر مباشرة.‌‏

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