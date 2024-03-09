حزب الله يضرب 9 مواقع في الأراضي المحتلة بالصواريخ

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع محتلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

وأعلن حزب الله في بيان له عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‌‎استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

كما استهدف ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وتصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:00 من بعد ظهر ‌‎ ‎يوم السبت 09-03-2024 لمسيّرة ‏إسرائيليّة في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة. ‏

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعاً لجنود العدو في مرتفع ‏الكرنتينا بالأسلحة المناسبة ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

‏كما استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية بعد ظهر يوم ‏السبت 09-03-2024 تجمعاً لجنود العدو في جبل نذر ‏بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

كما قصفت المقاومة الإسلامية تجمعًا ‏لجنود العدو في محيط قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية، وموقع ‏البغدادي بصاروخ بركان ‏بشكل مباشر مباشرة.‌‏