القوات الفرنسية والأمريكية تسقط مسيرات هجومية للحوثيين في البحر الأحمر

أسقطت القوات الأمريكية والفرنسية عشرات الطائرات المسيرة في البحر الأحمر السبت بعدما استهدفت جماعة الحوثي اليمنية ناقلة البضائع السائبة بروبل فورتشن ومدمرات أمريكية في خليج عدن.

وحسب فرانس 24، قال الجيش الفرنسي في بيان إن سفينة حربية وطائرات مقاتلة فرنسية أسقطت أربع طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو سفن تابعة لمهمة أسبيديس الأوروبية في المنطقة.

وأضاف الجيش "هذا العمل الدفاعي ساهم على نحو مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفدنس التي ترفع علم باربادوس والتي تعرضت لهجوم في السادس من مارس ويجرى قطرها، وكذلك غيرها من السفن التجارية التي تمر في المنطقة".

ولدى فرنسا سفينة حربية في المنطقة، فضلا عن طائرات حربية في قواعدها في جيبوتي والإمارات.

وفي وقت سابق، قالت القيادة المركزية الأمريكية إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في منطقة البحر الأحمر.

وأوضحت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه الحوثيون في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (1300-1530 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت "تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة".

ويهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني فيما يقولون إنها حملة للتضامن مع الفلسطينيين بسبب الحرب في غزة.

وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الجماعة في كلمة بثها التلفزيون إن الحوثيين استهدفوا سفينة الشحن و"عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة".

وأكدت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أيضا تعرض السفينة بروبل فورتشن، التي ترفع علم سنغافورة، لمحاولة هجوم. وقالت إن شركة الشحن أبلغت عن وقوع انفجارين بالقرب من ناقلة البضائع السائبة، لكن جميع أفراد الطاقم بخير وتتجه الناقلة إلى ميناء التوقف التالي.

وذكرت الهيئة البريطانية في بيان "وفقا لمصادر، تم استهداف بروبل فورتشن على الأرجح بسبب بيانات الملكية الأمريكية القديمة".

وقال سريع إن الحوثيين مستمرون "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".