المقاومة تقتل جندي صهيوني في مستوطنة عيلي وتستهدف حاجز صرة بنابلس

أعلنت وسائل عبرية، مقتل الجندي "عميشار بن دافيد" في مستوطنة "عيلي" خلال اشتباكات مع المقاومة في قطاع غزة.

كما استهدفت كتائب شهداء الأقصى، حاجز صرّة العسكري جنوبي غربي مدينة نابلس بالأسلحة الرشاشة.

وأكد حزب الله عبر حسابه: ‌‎تصدّى ‌‏‌‌‏مجاهدونا لمسيّرة ‏"إسرائيليّة" في المناطق الحدوديّة مع فلسطين المحتلّة بالأسلحة المناسبة مما أجبرها على التراجع ‏والعودة إلى داخل الأراضي المحتلّة.

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، غارات شنتها مروحيات قتالية على أهداف إرهابية في جنوب لبنان، استهدفت مباني عسكرية ومقرات قيادة لمنظمة حزب الله.