الطفوله تتربع على عرش الدراما الرمضانية 2024

تفصلنا أيام قليلة على إنطلاق الماراثون الرمضاني 2024، والذي يشهد منافسة قوية بين أعمال درامية متنوعة، لذلك حرص نجوم الفن على تقديم مسلسلات للأطفال، على هيئة وجبة مليئة بالطاقة والحيوية وتعليم القيم والمبادئ بطريقة ممتعة وبسيطة، إيمانًا بأهمية النشأ وتثقيفه، وأبرزهم: مسلسل يحيى وكنوز 3، مسلسل نور والكوكب السعيد، مسلسل نورة.

مسلسل يحيى وكنوز 3



مسلسل يحيى وكنوز 3

تدور أحداث الجزء الثالث في إطار وطني، حول الهوية الوطنية وتعريفها وكيف يمكن للطفل أو المشاهد عمومًا الحِفاظ عليها، وعدم الانسياق وراء الأكاذيب التي يروّجها الخارج عن تاريخ المصري القديم، ومن المقرر خلال العمل، تناول عدد من العصور منها العصر القديم والبطلمي والمملوكي، بالإضافة إلى التصدي للأكاذيب التي روّجها الغرب عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال الأعمال الفنية التي عرضت عبر المنصات الرقمية المختلفة، بطولة عصام السقا، الطفل إياد، الطفلة بثينة، ريهام عبد الغفور، ليلى عز العرب، الإعلامية قصواء الخلالي، ياسر الطوبجي.



مسلسل سر المسجد

تدور أحداثه في إطار ديني، حول التربية الدينية للأطفال وسر تعلقهم بالمسجد وتعاليم الدين السمحة، فضلًا عن تناوله عددا من المشكلات التي تواجه الأطفال وتقديم حل لها مثل التنمر والسرقة وغيرها من المشكلات.

مسلسل نور والكوكب السعيد

تدور أحداثه حول تناول قضايا مختلفة ومناقشاتها بشكل مبسط، تهدف إلغرس القيم الأنسانية والحضارية في الأطفال لأنهم صناع قرار المستقبل، فضلاً عن الدعوة إلى عالم جديد خالٍ من العنف والكراهية، والصراعات، وتدمير البيئة، بطولة ويزو، أحمد جمال سعيد، لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، شكران حسين، حسين القناوي، فيروز طارق.

مسلسل نورة

مسلسل نورة

تدرو أحداثة في إطار تربوي، حيث يتناول طرق التربية السليمة التي تعد واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه الأباء، ومساعدة الأطفال على تحديد أهدافهم والعمل من أجل تحقيقها، بطولة منة شلبي برفقة عدد من نجوم الفن.