السبت 09 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال يزعم: نفذنا عمليات استهدفت مقرات حزب الله جنوب لبنان

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، غارات شنتها مروحيات قتالية على أهداف في جنوب لبنان، استهدفت مباني عسكرية ومقرات قيادة لمنظمة حزب الله.

وأضاف المتحدث في بيان له: أغارت مروحيات قتالية قبل قليل عدة أهداف تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية داخل الأراضي اللبنانية، ومن الأهداف التي طالتها الغارات مبانٍ عسكرية في منطقة عيتا الشعب، التي كان مخربو حزب الله يعملون فيها، ومقرات قيادة عسكرية في منطقتيْ مجدل زون وكفرا وبنية تحتية في منطقة محيبب.

وتابع: وتم خلال ساعات نهار اليوم رصد عدة عمليات إطلاق قذائف اخترقت الحدود اللبنانية باتجاه مناطق شمال البلاد، وقصفت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي مصادر النيران.

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