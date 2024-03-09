مجموعة "نو ليبلز" تهدد حظوظ بايدن بالرئاسة

أعلنت مجموعة سياسية أمريكية تدعى "نو ليبلز"، عن خطط لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية وهو ما يخشى الديمقراطيون من أن يؤدي إلى تقسيم قاعدتهم الانتخابية ويقلل حظوظ الرئيس جو بايدن.

وحسب روسيا اليوم، قالت منظمة "نو ليبلز" الوسطية، وهي ليست حزبا سياسيا رسميا وتصف نفسها بأنها "حركة وطنية للأمريكيين ذوي المنطق السليم" إنها ستبدأ عملية اختيار مرشحها الأسبوع المقبل.

ولم تذكر المنظمة أسماء أي مرشحين محتملين، وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن العديد من السياسيين المرتبطين بها استبعدوا الترشح، ما يلقي بظلال الشك على التحدي الذي قد تمثله.

ومع ذلك أعرب الديمقراطيون، وإن بشكل غير علني، عن مخاوف من احتمال أن تتمكن "نو ليبلز" من جذب ناخبين مترددين وإبعادهم عن بايدن في انتخابات نوفمبر المقبل.

وقال رئيس المجموعة مايك رولينغز عقب اجتماع عبر الإنترنت مع الأعضاء الجمعة "رغم أننا التقينا افتراضيا إلا أن مشاعرهم ورغباتهم في جمع هذه الأمة المنقسمة كانت واضحة".

ونقل بيان صحفي عن رولينغز أن 800 مندوب صوتوا "بالإجماع تقريبا" تأييدا لتقديم مرشح رئاسي مضيفا "كان من الواضح أن هؤلاء المواطنين يعتقدون أن "نو ليبلز" يجب أن توفر للأمريكيين خيارا إضافيا يريدونه".

وكتب رايان كلانسي كبير الاستراتيجيين في المجموعة الجمعة على منصة إكس "لم تختر نو ليبلز مرشحا بعد وأي أسماء متداولة هي مطروحة من آخرين. سنعلن عن عملية الاختيار الرسمية الخميس في 14 مارس، وسنعلن عن مزيد من التفاصيل في ما بعد".

الجدير بالذكر، أن مجموعة "نو ليبلز" تأسست في 2009 بمسعى من الناشطة في جمع التبرعات للديمقراطيين نانسي جيكوبسون، وهي حاليا المسؤولة التنفيذية للمنظمة التي تحمل شعار "لا يسار ولا يمين. إلى الأمام".

وتقدم المجموعة نفسها على موقعها الإلكتروني كحل للعديد من الناخبين غير الراضين عن الاختيار بين جو بايدن (81 عاما) والرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب (77 عاما).