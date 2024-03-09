الراديو بيضحك في رمضان .. سهرات مع ألمع النجوم على 9090

تطل علينا إذاعة راديو 9090 خلال شهر رمضان المبارك ببرنامج الراديو بيضحك في رمضان، مع الإعلامية فاطمة مصطفى، ليضفي أجواءً من البهجة والمرح على ليالي الشهر الفضيل.

يُعد الراديو بيضحك في رمضان، برنامجًا أسبوعيًا تستضيف فيه فاطمة مصطفى، ألمع وأهم نجوم دراما المتحدة في موسم رمضان 2024، في حوارات رمضانية مميزة تُسلط الضوء على جوانب جديدة من حياتهم المهنية والشخصية، ليتحدثوا عن تجاربهم الفنية هذا العام وذكرياتهم الرمضانية، ويشاركوا الجمهور أجواءً من البهجة والسعادة.

مواعيد إذاعة برنامج الراديو بيضحك في رمضان

يُذاع البرنامج يوم الأحد من كل أسبوع في تمام الساعة العاشرة مساء ولمدة ساعتين، على الراديو 9090.