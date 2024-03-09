النيابة العامة تأمر بحبس “يوتيوبر” بتهمة نشر أخبار كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم الذي يدير حساب “mo silva” على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في ضوء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة حول الأخبار الكاذبة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة طالبة جامعة العريش.

وأوضحت النيابة أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تناولت الواقعة بأخبار وإشاعات كاذبة، وبعد فحص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لهذه الحسابات، تم التوصل إلى أن المتهم هو الشخص الذي يدير الحساب المسمى “mo silva” وأنه كان ينشر أخبارًا كاذبة عن الواقعة عبر حساباته الشخصية على منصات “تيك توك” و"اليوتيوب" و"فيسبوك".

وفي استجوابه، أقر المتهم، الذي يعمل كـ “يوتيوبر” وتاجر ملابس، بأنه أعد ونشر المقطع المتضمن الأخبار الكاذبة حول الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله، وذلك بهدف حصد مشاهدات ومتابعين. كما أقر بأنه استقى معلوماته من ما ينشر على المواقع الأخرى.

وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات، وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها للوصول إلى مديري الحسابات الأخرى التي نشرت الأخبار الكاذبة.