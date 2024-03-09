عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، بالاشتراك مع أهالي قرية كفر الشيخ هلال بمركز ميت غمر بالدقهلية، على جثمان شخص مجهول الهُوية، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان، وجرى نقله لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

العثور على جثه شخص مجهول الهُوية طافية في مياه النيل بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة من أهالي قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر، بعثورهم على جثة شخص طافية في مياه النيل أمام القرية.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ، وجرى انتشال الجثمان، وبفحصه تبين أنه في حالة انتفاخ واختفاء الملامح، ويرجح أن يكون قد مر على غرقه أكثر من 3 أيام، كما لم يُعثر على أوراق إثبات شخصية تدل على هويته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى ميت غمر، وإيداعه ثلاجة حفظ الموتى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

كما لقي سباك مصرعه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء تركيب ماتور رفع المياه بأحد المنازل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول شخص يدعى «رضا السيد أحمد قاسم»، يبلغ من العمر 45 سنة، سباك، مقيم بقرية بانوب دائرة المركز، في حالة حرجة بادعاء صعق كهربائي، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتوفي لعدم الاستجابة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تركيب المتوفى ماتور مياه داخل أحد المنازل بالقرية، صعقه التيار الكهربائي، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.