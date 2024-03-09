عمرو يوسف يستحوذ علي البوستر التشويقي لفيلم "شقو"

أعلن المخرج كريم السبكي عن البوستر التشويقي لفيلم "شقو" بطولة النجم عمرو يوسف، والمقرر طرحه في موسم عيد الفطر المقبل2024.

ظهر عمرو يوسف بمفرده على البوستر التشويقي، وكان معلقا على برج القاهرة ويرتدي ملابس سوداء.

يعد فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة أصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

فيلم شقو

أبطال فيلم "شقو"

فيلم "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى بعض الفنانين الذين سيظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعي عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم "شقو" بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016.

تفاصيل فيلم"ولاد رزق 3"

من ناحية اخري، يشارك عمر ويوسف في بطولة الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق".

وتشهد أحداث "ولاد رزق 3" قيام أبطال العمل بسرقة شيء ثمين من تايسون فيوري، الأمر الذي سيدخلهم في صراعات ومشاهد أكشن كثيرة معه.

وقام صناع فيلم "ولاد رزق.. القاضية" بتصوير جزء من العمل في العاصمة السعودية الرياض، للعرض خلال صيف 2024، وذلك بعد مرور 5 سنوات على عرض الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق...عودة أسود الأرض"، بينما عرض الجزء الأول منه عام 2015.

ويشارك في بطولة "ولاد رزق 3" آسر ياسين، أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، وماجد الكدواني، وفقا لتصريحات مخرج الفيلم طارق العريان للبرنامج، والفيلم تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.