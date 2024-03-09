تموين القاهرة: الضرب بيد من حديد ضد المخالفين والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع

ضربات موجعة وجهتها مديرية تموين العاصمة ضدد المخالفين ..

قال ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين القاهرة، إنه لن يسمح بمساس قوت المواطنين وسوف يتم الضرب بيد من حديد ضدد المخالفين والتصدى لأى محاولات لاحتكار السلع والمضاربة فى أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وأشار وكيل اول وزارة التموين القاهرة، الي انه تم تكثيف الحملات والعمل ليل نهار لأحكام الرقابة علي الاسواق بنطاق المحافظة بقطاعاتها الاربعة بالتعاون والتنسيق مع إدارات التموين، ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين ومتابعة توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة حيال المخالفين.

وفي هذا السياق تمكنت حملات الرقابة التجارية التي تمت خلال الايام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الاربع علي الاسواق والمحال تحرير عدد من المحاضر حيث تمكنت حملـة الرقابـة التجاريـة بالمديريـة بـدائرة قسـم شـرطة التجمـع الخـامس القاهرة الجديدة.

من تحرير محاضر مختلفةوذلك مخالفة لأحـكـام- القانون 108 لسنة 1980 الخاص بالبيع بأزيد من السعر الرسمي ةالقانون ١٨۱ لسنة ٢٠١٨ الخاص بحماية المستهلك- القرار 113 لسنة ١٩٩٤ الخاص بالسلع مجهولة المصدرالقرار 330 لسنة ٢٠١٧ الخاص بعدم وجود مستندات.

وقد اسفرت الحملات من تحريز عدد من المضبوطات لحيازتها بقصد البيع والتوزيع طن (١٠٠٠) كجم من سلعة السكر وايضا طن(١٠٠٠) كجم من سلعة الارز ۲۰ بالاضافة إلي عدد (750) علبة سجائر كليوباترا عدد (350) علبة سجائر مارلبورو. ۲۰ بما يعادل ماقيمته 48 ألف جنيه قيمة نقدية للمضبوطات من السجائر وقد تحرر عن ذلك محضربرقم ٢٧٢٤ج.ج قسم شرطة التجمع الخامس وجاري العرض على النيابة المختصة.

وقد تمت الحملات بتعليمات من مدير المديرية محاس ناصر ثابت عبد السلام وتحت اشراف وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تفيذ الحملة بقيادة الاستاذ مجدي عبد العال مدير الرقابة التجارية

وقال وكيل اول وزارة التموين القاهرة، ان هذه الحملات سوف تستمر دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى امن واستقرار الاسواق وحماية حق المواطن

ايضا لمتابعة مدى توافر السلع للمواطنين ومدى انضباط الأسعارمشددا علي انه لا تهاون او تراخي في حق المواطن وان حق المواطن خط احمر ومستمرون فى العمل بكامل طاقتنا وجهدنا من اجل رفعة هذا الوطن والحرب على الفساد وقطع ايدى كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن المصرى.

وياتي هذا بناءا علي توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهره بتشديد الرقابه التموينيه بالمحافظه كثفت مديرية تموين القاهرة حملاتها التفتيشية المتتالية والموجعة برئاسة المحاسب ناصر ثابت عبد السلام وكيل اول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة ضد المخالفين و الذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بالاسعار والتجاوز َمع استمرار تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه .