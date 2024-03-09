غلق كلي لشارع الهرم بسبب أعمال مترو الأنفاق

أصدرت وزارة الداخلية بيانا صباح اليوم أعلنت فيه عن غلق كلي لشارع الهرم بالاتجاهين بداية من تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى فتحة الدوران أمام مسجد الصباح اعتبارا من يوم الأحد 10/3/2024 بداية من الساعة 1صباحًا حتى الساعة 5 صباحًا.

وأعلنت وزارة الداخلية عن توفير خدمات مرورية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بمشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمنطقة شارع الأهرام بالجيزة

وقالت الداخلية في بيان اليوم السبت :«تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال خاصة بمشروع مترو الأنفاق «الخط الرابع»

وأضافت :«ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين».