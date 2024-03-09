لقي سباك حتفه صعقا بالكهرباء، وذلك أثناء تركيب ماتور رفع المياه بأحد المنازل بقرية بانوب التابعة لمركز نبروه بالدقهلية، وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع سباك صعقا بالكهرباء أثناء تركيب ماتور رفع المياه بالدقهلية

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول شخص يدعى «رضا السيد أحمد قاسم»، يبلغ من العمر 45 سنة، سباك، مقيم بقرية بانوب دائرة المركز، في حالة حرجة بادعاء صعق كهربائي، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وتوفي لعدم الاستجابة.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء تركيب المتوفى ماتور مياه داخل أحد المنازل بالقرية، صعقه التيار الكهربائي، ما تسبب في حدوث إصابته التي أودت بحياته.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى نبروه المركزي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بحجة انه معالج روحانى ..جهود مكثفة للقبض علي دجال استولى على أموال من تاجر سيارات بالقليوبية

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها للقبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول بحجة انه معالج روحانى وفرا هاربا ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النياية التحقيق.

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ تلقاه مامور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول".

وأفاد في بلاغه بأنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون ان يتم علاجه.

وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة.

