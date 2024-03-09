بحجة أنه معالج روحاني.. جهود مكثفة للقبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات بالقليوبية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها للقبض على دجال استولى على أموال من تاجر سيارات يحمل جنسية إحدى الدول بحجة انه معالج روحانى وفرا هاربا ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابية التحقيق.

بحجة انه معالج روحاني ..جهود مكثفة للقبض علي دجال استولى على أموال من تاجر سيارات بالقليوبية

و تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها من تاجر سيارات "يحمل جنسية إحدى الدول".

وأفاد في بلاغه بأنه تعرف على أحد الأشخاص من بنها وتواصل معه عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه أنه معالج روحانى وتحصل منه على مبلغ مالى "عملات أجنبية" نظير ذلك وفرا هاربا منه دون ان يتم علاجه.

وفى أحد الأكمنة القى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

