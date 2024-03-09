انقسامات داخل حكومة نتنياهو

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن هناك خلافات بين المستويين السياسي والتقني تسببت في تعثر مفاوضات إطلاق سراح المخطوفين.

وذكرت قناة كان العبرية: أن القائد السابق للشرطة الإسرائيلية في القدس، يائير إسحاقي، قال حول الصلاة في المسجد الأقصى في رمضان: "نحن في واقع حيث يوجد وزير للأمن القومي بن غفير يحمل برميل بنزين في يده وأعواد كبريت في اليد الأخرى، وكل ما يريده هو إشعال النار".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية : أن ليبرمان قال مهاجمًا الحكومة الإسرائيلية: "حصلنا على الذل الكامل"

على جانب آخر، قالت القوات المسلحة الأردنية، اليوم السبت، "تنفيذ 10 إنزالات جوية بالاشتراك مع دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأضافت: طائرتين من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، و4 طائرات تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرتان تابعتان لجمهورية فرنسا وطائرة تابعة لدولة بلجيكا"، شاركت في تنفيذ العملية".

وتابع البيان أن "عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية، منذ السادس من نوفمبر الماضي أصبح 35 إنزالاً جوياً أردنياً، فيما شاركت 10 دول شقيقة وصديقة في تنفيذ 36 إنزالاً جوياً بالتعاون مع القوات المسلحة.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع الإماراتية، في وقت سابق اليوم، عن "تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة".