التجارة بنات بنجع حمادي تكرم معلميها المحالين للمعاش والمتميزين

شهد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم السبت، يرافقه محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، ورمضان حمدون رئيس قسم الخدمات والأنشطة، والمهندس حازم كمال زيدان مدير التعليم الفني، فعاليات الحفل الذي نظمته مدرسة التجارة بنات بنجع حمادي بقيادة علي حمدون علي مدير المدرسة، وعلي الأمين وكيل المدرسة، لتكريم المعلمين والمعلمات المحالين للمعاش، والمتميزين، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

جاء ذلك بحضور الحاج عطا الله دياب رئيس مجلس الأمناء، وأحمد محمد حسن موجه أول التربية الاجتماعية، وإبراهيم صديق أمين صندوق نقابة المعلمين بنجع حمادي، وأحمد عبد العزيز مدير التعليم الصناعي، وهاني فتحي أبو الحمد مدير مدرسة نجع حمادي الزخرفية، وعمرو نافع الاخصائي الاجتماعي بمدرسة الزخرفية بنجع حمادي، وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي، وأسر المحتفي بهم المحالين للمعاش، ومعلمي ومعلمات المدرسة، والطالبات.

تنوعت فقرات الحفل الذي استهل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، حيث قدم مدير عام الإدارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة لقيامها بتنظيم هذا الحفل لتكريم الزملاء المحالين إلي الحياة الجديدة " المعاش"، مشيرا إلى أن تنظيم حفل التكريم أقل ما يحب تجاه من أفنوا حياتهم في خدمة العملية التعليمية، مؤكدا علي أن تكريم المتميزين والاكفاء من المعلمين والمعلمات المتميزين، ما يجعل منهم الحافز والدافع والقدوة لغيرهم من المعلمين، والطالبات.

اختتم الحفل، بتقديم المنصة، الدروع التذكارية للمعلمين والمعلمات المحالين للمعاش، وشهادات التقدير للمعلمين والمعلمات الذين حققوا مراكز متقدمة في نشاط التربية الاجتماعية، وغيرها من الأنشطة التربوية الأخري، كما جري تكريم علي حمدون مدير المدرسة، تقديرا لحصوله علي المركز الثاني علي مستوي الإدارة، في مسابقة الرائد العام المثالي، عن المرحلة الثانوية خلال العام الدراسي الحالي، كما جري تكريم شيم عطا الله دياب الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الإدارة في مسابقة الاخصائي المثالي في الاتحادات الطلابية، ورفقة صرايمون الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة، لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الإدارة والثالث علي مستوي المديرية، في مسابقة اخصائي اجتماعي خدمات فردية، كما جري أيضا تكريم ماري فكتر فرج، لحصولها علي المركز الأول في مبادرة " احمي نفسك إلكترونيا" للمرحلة الثانوية.