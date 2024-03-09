جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية ببني مزار

تواصل جامعة المنيا ، جهودها في تنظيم وتنفيذ القوافل البيطرية بالقرى ، حيث نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوجيهات ورعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، قافلة بيطرية لقرية شلقام إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا.

وذلك لتقديم خدمات التشخيص والعلاج ، وصرف الأدوية والتحصينات لحالات الماشية المختلفة والطيور بالقرية ؛ بهدف تنمية الثورة الحيوانية ، وتُعد القوافل البيطرية بالقرى ضمن الخدمات المجتمعية ، والتي تقدمها الجامعة للقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ، وفي إطار المُشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وقد تم خلال القافلة البيطرية لجامعة المنيا ، توقيع الكشف البيطري على 275 من الماشية والطيور من بينها ، فصائل لأبقار وجاموس ، والفصيلة الخيلية ، والماعز ، والأغنام، و تم توفير التحصينات والأدوية اللازمة بالمجان للحالات المرضية بالقرية.