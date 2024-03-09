السبت 09 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنيا تُنظم قافلة بيطرية ببني مزار

القافلة البيطرية
القافلة البيطرية

تواصل جامعة المنيا ، جهودها في تنظيم وتنفيذ القوافل البيطرية  بالقرى ، حيث نفذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتوجيهات ورعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا ، قافلة بيطرية لقرية شلقام إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا.

 

وذلك لتقديم خدمات التشخيص والعلاج ، وصرف الأدوية والتحصينات لحالات الماشية المختلفة والطيور بالقرية ؛ بهدف تنمية الثورة الحيوانية ، وتُعد القوافل البيطرية بالقرى ضمن الخدمات المجتمعية ، والتي تقدمها الجامعة للقرى والنجوع الأكثر احتياجًا ، وفي إطار المُشاركة الإيجابية في المبادرة الرئاسية  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

 

وقد تم خلال القافلة  البيطرية لجامعة المنيا ، توقيع الكشف البيطري على 275 من الماشية والطيور من بينها ، فصائل لأبقار وجاموس ، والفصيلة الخيلية ، والماعز ، والأغنام، و تم توفير التحصينات والأدوية اللازمة بالمجان للحالات المرضية بالقرية.

الجريدة الورقية