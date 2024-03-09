غدًا.. سيامة أسقـف جديد لإبراشية نـجع حمادي

تُقام غدًا الأحد، بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية، فى القاهرة، مراسم سيامة أسقف جديد لإبراشية نجع حمادي شمال قنا، وأعلن المقر البابوي، أمس الجمعة، سيامة وتجليس 5 أساقفة جدد، بينهم أسقفًا لنجع حمادي.

واُختير الراهب، أنسطاسي السرياني، لسيامته أسقفًا لإبراشية نجع حمادي، وهو من مواليد محافظة قنا، أول أبريل 1969 وتخرج في كلية الهندسة جامعة حلوان، وإتجه للرهنبة فى 2002.

وسيّم راهبًا يوليو 2005 بدير السريان بوادي النطرون، ونال الراهب أنسطاسي السرياني، درجة القسيسية فى فبراير 2012 ـــ أصبح قسًا، ودرجة القمصية قبل أسبوع.

وفي ديسبمر 2022 شغرت إبراشية نجع حمادي، للأقباط الأرثوذكس، بوفاة أول أساقفتها الأنبا كيرلس، وعيّن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية لجنة بابوية ثلاثية مؤقتة لإدارة الأبراشية.

وتتألف من أنبا بيمن هو أسقف قوص ونقادة، جنوب قنا، وأنبا يوأنس أسقف محافظة أسيوط، وأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق بمحافظة أسيوط.

وتضم إبراشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، ثلاثة مراكز إدارية فى شمال المحافظة، هي أبوتشت، وفرشوط ونجع حمادي، وتوابعها من القرى والنجوع.

فى السياق ذاته، غادر إلى القاهرة قساوسة الإبراشية، ومئات من المواطنين الأقباط لحضور مراسم سيامة الأسقف الجديد بالكاتدرائية المرقصية فى العباسية.

وكانت مطرانية نجع حمادي، قد نظمت الأيام الماضية رحلات جماعية، للمواطنين الراغبين فى السفر إلى القاهرة لحضور السيامة.

وقالت مصادر كنيسة لـ "الوفد" أن حفل السيامة سيتضمن إعلان الاسم الجديد لأسقف نجع حمادي، الذي سيحل بدلًا من الاسم الرهباني أنسطاسي السرياني، حسب التقاليد الكنسية